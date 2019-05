Faceva pagare penale per i nomi scritti male: Blue Panorama stangata

ROMA - L'Antitrust ha comminato al vettore aereo Blue Panorama Airlines una multa da 1 milione di euro al termine di un'istruttoria dove è stata accertato da parte della Società un comportamento contrario ai diritti dei consumatori. In particolare, Blue Panorama costringeva i viaggiatori in un primo tempo a comprare un nuovo biglietto e poi a pagare una penale di 50 euro per tratta a fronte «della non corretta registrazione in sede di prenotazione del nominativo del passeggero, specificamente per l'ipotesi di omissione dell'eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di alterazione/mancanza di alcune lettere del nome». La richiesta della penale, avveniva direttamente in aeroporto, nell'imminenza del volo e a pena di divieto d'imbarco. L'Autorità, che si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha accertato che la pratica era «sostanzialmente indipendente da esigenze di sicurezza della circolazione aerea» e che «il vettore non forniva alcuna informazione preventiva circa le conseguenze dell'incompleta annotazione del nominativo in sede di prenotazione».



Da parte sua, Blue Panorama parla di

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«sanzione sproporzionata» e si riserva di presentare ricorso.