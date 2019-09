Bimbo di 18 mesi non si sveglia e i genitori e lo portano all'ospedale. Era positivo alla cannabis

ricovero

bambino

cannabis

Polizia

marijuana

San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I genitori non riuscivano a svegliare loro figlio e allora, preoccupati, hanno deciso di portarlo all'ospedale. Il motivo del sonno profondo, dopo il, ha sorpreso anche loro: il, che ha solo 18 mesi, è risultato positivo alla. Adesso il piccolo è ricoverato all'ospedale Buzzi, anche se non sembrerebbe versare in condizioni gravi, e ladi Stato, subito allertata dal personale della struttura pediatrica dopo il referto medico, sta cercando di capire come sia possibile che il bambino sia entrato in contatto con la sostanza.Interrogati dagli agenti, i genitori, un 38 enne egiziano con precedenti per ricettazione e una 31enne di origini croate, hanno detto di non fare uso di, ma che in questi giorni stavano ospitando lo zio del piccolo (che invece è solito fumare cannabis) nel loro appartamento in via Gabriele Abbiati, in zona. L'ipotesi è che il bambino abbia ingerito, involontariamente, alcuni pezzi di cannabis. Sull'uomo, che al momento non è stato iscritto nel registro degli indagati, sono in corso accertamenti. Lanon ha rilevato condizioni di degrado nella casa dove risiede la famiglia.