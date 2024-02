Berlusconi, venduta Villa Due Palme per 3 milioni di euro: la lussuosa residenza (mai usata) a Lampedusa

La famiglia Berlusconi ha venduto Villa Due Palme, la lussuosa abitazione che il Cavaliere - allora presidente del Consiglio - comprò nel 2011 a Lampedusa. La trattativa riservata è stata conclusa nelle scorse settimane. A comprare l'immobile è stato l'economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani, rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

Lampedusa, venduta Villa Due Palme di Berlusconi

Secondo voci non confermate che girano a Lampedusa, l'esperto in management del settore dell'industria multimediale e audiovisiva avrebbe pagato la villa circa 3 milioni di euro.

Berlusconi, in realtà, non usò quasi mai questa residenza. L'acquisto avvenne durante uno dei picchi della crisi migratoria, quasi a voler lanciare un segnale. Il Cav, tuttavia, alla Sicilia preferì praticamente sempre la Sardegna per le sue vacanze estive, eccezion fatta per una fugace apparizione nel 2019. Gli eredi di Berlusconi sono da tempo impegnati nell'alleggerimento dell'immenso patrimonio immobiliare lasciato in eredità dall'ex premier: è notizia di qualche giorno fa che anche Villa Certosa in Costa Smeralda è stata messa in vendita.