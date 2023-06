Berlusconi dove sarà sepolto? Oggi la cremazione, poi le ceneri nel mausoleo di Arcore accanto a mamma Rosa: ecco le sue ultime volontà

Il corteo di vetture con il carro funebre che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi è diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria, dove oggi avverrà la cremazione.

Le ceneri di Silvio Berlusconi saranno conservate nella sua Arcore: nel mausoleo di Pietro Cascella, nel parco della villa, accanto a quelle del padre Luigi, della mamma Rosa e della sorella. Proprio come voleva lui. La salma verrà cremata nel Tempio crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. Poi le ceneri del Cavaliere torneranno a Villa San Martino.

La cremazione

Era nota da tempo la volontà dell’ex premier di essere cremato: era stato lui stesso a volere la cremazione per i resti dei suoi genitori e della sorella, inizialmente seppelliti al Cimitero Monumentale di Milano. La scelta è la sola che offre l’opportunità di fare riposare le spoglie di Berlusconi nel mausoleo, pensato dall’ex premier come il luogo di tumulazione per parenti e amici più stretti. L’impianto, uno dei centri di cremazione più grandi d’Italia, sarà accessibile solo alla famiglia, che al momento tiene il massimo riserbo sulle prossime ore.

La legge sulla sepoltura

«Per un'idiozia, una legge ridicola, di cui Berlusconi si è accorto solo dopo averlo fatto costruire, il sacrario "Volta celeste" di Pietro Cascella resta una scatola vuota», dice all'Adnkronos il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Esclusa infatti per le regole sulla sepoltura la tumulazione nel mausoleo destinato a essere tomba per parenti e amici più stretti, da qui l'idea della cremazione.

Il mausoleo di marmo

Al centro del mausoleo c'è il sarcofago bianco realizzato per Berlusconi, intorno sulle pareti c'è invece un fregio che rappresenta delle catene, simbolo della famiglia, perché gli anelli sono legati uno all'altro. Proprio la morte del padre, nel 1989, diede al fondatore di Forza Italia l'idea del mausoleo, del quale parlò subito con Pietro Cascella, suo amico e soprattutto artista di fama mondiale. «Mi disse: 'non farmi una cosa mortuaria con le falci, i teschì - raccontò lo stesso Cascella in un'intervista - e allora ho pensato all'alto, al cielo e ho fatto questa cosa che si chiama volta celeste». I lavori del mausoleo terminarono nel 1993.