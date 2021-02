Attanasio e Iacovacci, i funerali di Stato: la moglie dell'ambasciatore con la figlia in braccio La diretta

Sono cominciati nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli i funerali di Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi durante un agguato in Congo. La chiesa è chiusa al pubblico. A celebrare i funerali di Stato dei due italiani uccis è il cardinale Angelo De Donatis.

Poco dopo le 8.30 è entrata in chiesa la moglie dell'ambasciatore, Zakia Seddiki, che indossa un velo nero insieme alle loro tre bambine. Poco prima delle 9 sono entrati i familiari del carabiniere Vittorio Iacovacci. Il militare era originario di Sonnino, comune in provincia di Latina, nel Lazio. Da questa mattina sono arrivati alla Basilica per prendere parte ai funerali di Stato il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro per la famiglia Elena Bonetti, il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, Franco Gabrielli, capo della polizia, il comandante generale dei carabinieri Teo Luzi, il comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, il comandante generale dell'Esercito Pietro Serino, il comandante generale della Marina militale Giuseppe Cavo Gragone, il comandante generale dell'Aeronautica militare Alberto Rosso, la sindaca di Roma Virginia Raggi, Paolo Orneli, assessore del Lazio. Alcuni cittadini hanno voluto assistere alla cerimonia e, nonostante le restrizioni dovute al contenimento del coronavirus, decine di persone si sono riunite intorno alla fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica per essere presenti all'ingresso dei feretri in chiesa. Qualcuno ha esposto la bandiera dell'Italia.

Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Ieri eseguite le prime autopsie sui cadaveri che hanno escluso sia stata un'esecuzione. L’ambasciatore e il carabiniere sono stati colpiti a morte, da due proiettili ciascuno, nello scontro a fuoco tra gli assalitori e i ranger congolesi intervenuti in soccorso.

Attanasio, la moglie Zakia: «Era un angelo, non un eroe» Giallo sulla conversione di Luca all'Islam

I primi risultati autoptici eseguiti al Policlinico Gemelli di Roma avvalorano dunque l'ipotesi di un tentativo di sequestro finito male - e non di un attacco mirato ad uccidere - mandato all'aria dall'arrivo inatteso dei ranger. Ma non chiariscono ancora da quali armi siano partiti i colpi. In sostanza non è ancora chiaro se i due italiani siano rimasti o meno vittime del fuoco amico.

A Luca Attanasio «dedicheremo un'area del ministero, faremo una cerimonia di commemorazione e gli intitoleremo un progetto di cooperazione allo sviluppo. Il suo nome comparirà sul libro d'oro della Farnesina, riservato ai caduti in servizio. Quello che è stato, il modo in cui ha lavorato per il nostro Paese, non sarà dimenticato», ha affermato il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

