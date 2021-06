«Chiamami all'alba amore mio, prima che parto, fallo te non voglio svegliarti». Un presentimento, chissà, quello del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci ucciso lo scorso febbraio in un agguato in Congo al seguito dell'ambasciatore Luca Attanasio.



Domenica Benedetto, 29 anni, era la sua fidanzata. Anzi è. Spesso in questa conversazione parlerà al presente.

«C'è il fuso di un'ora e mi ha detto chiamami te che ti voglio sentire. Io non ti...

