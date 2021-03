Professore muore a Biella il giorno dopo il vaccino, Piemonte blocca lotto ABV5811

Il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto l'immediata sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione ddi un lotto del vaccino AstraZeneca per accertamenti sul lotto coinvolto. Il provvedimento è stato deciso in seguito alla morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente, Sandro Tognatti, a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Si attendono gli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, la sospensione della regione Piemonte è stata è presa in via precauzionale. È stata anche convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l'attivazione di tutte le procedure previste.

APPROFONDIMENTI ROMA AstraZeneca, Bassetti a Domenica In: «Non avrei alcuna paura a... IL FOCUS Astrazeneca, anche l’Irlanda chiede la sospensione del vaccino:... L'INCHIESTA Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino.... SALUTE AstraZeneca, il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese IL RETROSCENA Vaccino Covid, AstraZeneca ritarda: ad aprile metà iniezioni.... LA CAMPAGNA Roma, le Asl sospendono le consegne ai medici delle fiale... IL PIANO Vaccini, il nuovo piano: 80% italiani immuni a settembre, dosi ai... IL TEMA AstraZeneca annuncia un nuovo taglio delle dosi. Ira Ue:... SIRACUSA Militare morto dopo vaccino AstraZeneca: oggi autopsia su... SIRACUSA Morto dopo il vaccino, indagato l'Ad di AstraZeneca. Oggi...

Il caso Gran Bretagna: "solo" 5.000 contagi, via alle prenotazioni estive. E a Liverpool le disco riaprono

Chi era il docente morto

Insegnava clarinetto al Conservatorio Guido Cantelli di Novara Sandro Tognatti, il 57enne residente a Cossato, nel Biellese, morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per stabilire se ci sia un nessuno diretto tra la vaccinazione e il decesso è stata disposta l'autopsia sanitaria Vaccinato ieri a Candelo, una manciata di chilometri da Cossato, secondo le prime informazioni Tognatti si è sentito male nella notte. Inutile la chiamata al 118: i sanitari, al loro arrivo, l'hanno trovato già morto. Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino, aveva intrapreso sin da giovane la carriera concertistica, vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Partecipante ad Assisi ai corsi di perfezionamento di Gervase de Peyer, in carriera ha collaborato con l'Orchestra sinfonica RAI di Torino, anche in qualità di solista, con l'orchestra da camera «O. Respighi», con l'Orchestra Sinfonica Italiana. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per numerose emittenti nazionali tra cui Rai, Mediaset, Radio Svizzera.

Vaccino Covid, AstraZeneca ritarda: ad aprile metà iniezioni. ​J&J non arriverà prima di maggio

È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto nelle scorse ore a Biella, la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca in Piemonte. Lo precisa il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo. In attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria e della Commissione di Vigilanza del Farmaco, le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi sono quindi già riprese.

Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino. La Procura apre un fascicolo

«Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono “atti dovuti” ma serve mettere in serenità gli operatori e pensare a «una sorta di scudo penale, un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo». Così il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca.

Altro caso a Bologna

Verrà aperto un fascicolo, da parte della Procura di Bologna, sulla morte di un insegnante, Giuseppe Morabito, vicepreside dell'istituto secondario di primo grado Veggetti di Vergato, scomparso la notte scorsa a una decina di giorni di distanza dalla somministrazione di una dose di vaccino AstraZeneca. Un'indagine per verificare se esista una correlazione tra la scomparsa del docente e l'assunzione del rimedio. Lo riporta il quotidiano Il Resto del Carlino. «Apriremo un fascicolo, faremo tutti gli accertamenti necessari - spiega al giornale il procuratore capo, Giuseppe Amato - ma non c'è nessun allarmismo e nessun indagato al momento. Accerteremo quali sono le cause della morte, poi ne trarremo le conseguenze».

Ecco gli andamenti della diffusione del virus in Israele nella seconda ondata (senza vaccino) e nella terza ondata (con vaccino). Da una settimana in Israele l'economia ha riaperto in maniera praticamente completa, noi lunedì invece chiudiamo tutto. Che peccato. @segal_eran pic.twitter.com/LVQtxeWCPN — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 14, 2021

Originario del Sud Italia, sessantunenne, il professore si era trasferito molti anni fa a Vergato, dove era molto apprezzato, e si era sottoposto, lo scorso 3 marzo, al vaccino di AstraZeneca dal medico. Ieri mattina la svolta con alcuni colleghi che hanno deciso di andare a trovare il 61enne insospettiti dal silenzio del telefonino e del campanello. Poi il ritrovamento dell'uomo, morto nel suo letto, da parte dei sanitari del 118 insieme ai Carabinieri di Vergato. «Accerteremo quali sono le cause - ribadisce il procuratore Amato - nelle prossime ore investiremo i Nas, ma non diffondiamo terrore. Indagheremo, è il nostro mestiere. Insistiamo con il dire che le vaccinazioni se ci sono vanno fatte, anzi dovrebbero essere fatte a tutti. Al momento non c'è alcuna preoccupazione in questo senso».

Vaccino, al militare dose di Astrazeneca: muore il giorno dopo per arresto cardiaco. Lascia moglie e figli, aperta un'inchiesta

Inchiesta sul caso del militare morto

«Per noi il decesso è riconducibile al vaccino e questo dobbiamo verificare. Ma non dobbiamo avere fretta per non creare inutili allarmismi». Lo afferma l'avvocato Dario Seminara che assiste i familiari di Stefano Paternò, 43 anni, il sottufficiale della Marina militare deceduto martedì scorso quindici ore dopo aver avuto inoculata la prima dose di vaccino Astrazeneca. Ieri sera è durata circa tre ore all'ospedale Cannizzaro di Catania, la prima parte dell'autopsia sulla salma del sottufficiale. Altri esami saranno eseguiti la prossima settimana. Dopo che la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta su eventuali controindicazioni del vaccino AstraZeneca contro il Covid su soggetti trombofilici l'esame autoptico potrebbe fornire indicazioni utili per accertare l'incidenza su soggetti che hanno determinate caratteristiche. «Come prevedibile, la complessità del caso si è resa di tutta evidenza all'indagine macroscopica, conclusa coi prelievi relativi ai vari organi. Attendiamo che la Procura riconsegni la salma alla famiglia per dare a Paternò la degna sepoltura. Pertanto dirimenti saranno le successive attività d'indagine, istologiche e tossicologiche, onde poter accertare il nesso causale tra fatto e decesso. Ogni attuale ipotesi sarà verificata come giusta o sbagliata» conclude il legale che in rappresentanza della famiglia aveva presentato un esposto dopo la morte. Sono quattro le persone indagate dal pm Gaetano Bono, che col procuratore Sabrina Gambino coordina l'inchiesta. Si tratta dell'ad di AstraZeneca, del medico e dell'infermiere militare e del medico del 118 intervenuto a casa.

Astrazeneca, l'esposto della moglie di Stefano Paternò ai pm: «Malore mortale a poche ore dalla vaccinazione»

Ultimo aggiornamento: 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA