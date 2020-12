Domenico Arcuri, contro gli assembramenti da shopping da Fabio Fazio : «Non ci fate più vedere quelle foto»

«Le misure messe in campo hanno l'obiettivo di evitare che si ripeta quanto è successo questa estate. I siti sono pieni dei centri con insopportabili assembramenti di persone, dobbiamo stare attenti, perchè quanto successo questa estate non accada più. Non fateci più vedere foto come quelle di oggi: dobbiamo evitare tutti che la terza ondata abbia luogo. Sarebbe complicato iniziare la campagna delle vaccinazioni con un nuovo inasprimento della curva epidemica». Lo dice il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

«Il contagio di affievolisce o si frena con le misure che tutti conosciamo a memoria. Allora serve una cosa altrettanto semplice: non limitarsi a conoscerle, ma applicarle», ha aggiunto Arcuri che - tuttavia - incalzato dal conduttore sul fatto che l'introduzione del Cashback inviti le persone ad uscire a fare shopping nei negozi non ha risposto insistendo sulla necessità di avere comportamenti prudenti. «Le misure messe finora in campo sono state nel segno del buonsenso e dell'equilibrio, lo saranno anche le prossime. Da 17 giorni abbiamo un contenimento crescente della curva dei contagi ma questo rallentamento non è roboante, è sensibile ma non ancora soddisfacente».

"Questo congelamento è un rallentamento visibile, ma non ancora soddisfacente. Noi oggi abbiamo davvero imparato da questo virus purtroppo sulla nostra pelle." Domenico Arcuri a #CTCF pic.twitter.com/j9nWF16wYG — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 13, 2020

