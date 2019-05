Uccise i 2 figlioletti soffocandoli, 40enne assolta perché «incapace di intendere»

Nel dicembre di due anni fa uccise i suoi bambini nati dal matrimonio con Andrea Benatti, Kim di 2 anni, soffocata in casa a Suzzara, e Lorenzo Zeus di 5, accoltellato nella golena di Luzzara (Reggio Emilia). Antonella Barbieri è stata assolta per l'omicidio dei suoi due figli perché ritenuta «totalmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti», come risultato dalle perizie psichiatriche. È la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Mantova, Matteo Grimaldi. Antonella Barbieri, 40 anni, è residente a Suzzara (Mantova).La donna, sposata al coetaneo, di Viadana (Mantova), cinque presenze nella nazionale di rugby, aveva tentato di togliersi la vita dopo il delitto. Il giudice l'ha assolta ma ha disposto il ricovero in una Rems, una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per un periodo di dieci anni. La donna è già detenuta in una struttura psichiatrica di Castiglione delle Stiviere (Mantova).