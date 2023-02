Qatargate, Cozzolino arrestato a Napoli: era ricoverato in clinica per problemi di salute

La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha arrestato l'europarlamentare Andrea Cozzolino in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto Qatargate. I finanzieri si sono recati presso l'abitazione napoletana di Cozzolino, ma l'europarlamentare non era in casa. Era infatti ricoverato in una clinica per problemi di salute.

Perquisita la casa a Bruxelles

La polizia federale belga, inoltre, ha perquisito la residenza di Andrea Cozzolino nel quartiere di Ixelles, a Bruxelles. Lo rende noto la procura federale belga, indicando che l'eurodeputato italiano, sospettato di essere coinvolto nel Qatargate, era assente. Nei giorni scorsi Cozzolino si trovava nella sua casa di Napoli. La procura federale riferisce di essere pronta a convocarlo: un ordine da parte del giudice istruttore belga Michael Claise - sotto forma di convocazione o mandato d'arresto europeo - potrebbe partire nelle prossime ore.

I SEQUESTRI

Anche l'ufficio dell'eurodeputato del Pd, oltre a quello di Marc Tarabella, è ora sotto sequestro. Da settimane il politico napoletano è finito al centro del Qatargate insieme al collega belga che oggi è stato messo in stato di fermo dalle autorità belghe. Il 2 febbraio scorso il Parlamento europeo aveva deciso di revocare l'immunità a entrambi. Gli inquirenti ipotizzano un loro coinvolgimento nella trama di corruzione organizzata dall'ex eurodeputato ora pentito Antonio Panzeri, che ha portato in carcere anche l'assistente Francesco Giorgi, e l'ex vicepresidente del Pe, Eva Kaili.