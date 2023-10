Allerta meteo domani in cinque regioni: dove e in quali c'è il rischio maggiore, il bollettino

L'Italia si appresta nelle prossime ore a vedere alcuni forti fenomeni temporaleschi che si concentreranno soprattutto nel nord della Penisola, ma non solo: allerta arancione anche in Campania, con possibili mareggiate e forti temporali. Livello di massima allerta nelle province emiliane di Parma e Piacenza, previsto un pericolo frane da monitorare sull'Appennino emiliano. Sotto osservazione speciale anche, Veneto, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Temporale a Roma, dove e quando colpirà: rischio grandine. Le previsioni di oggi e domani

Vediamo allora nel dettaglio quali saranno le Regioni e le zone più colpite.

Toscana: codice arancione

In Toscana è stato emesso un codice arancione per forti temporali, rischio idraulico e idrogeologico su quasi tutta la regione.

Allerta rossa a Parma e Piacenza

Nelle due province italiane di Parma e Piacenza le forti piogge hanno già causato diverse frane, mente continuano ad ingrossarsi i corsi d'acqua. «Tutte confermate le previsioni meteo che già ieri avevano portato all' allerta rossa per oggi nella parte occidentale dell'Emilia-Romagna, con il monitoraggio costante della situazione», scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. «La situazione più difficile si registra nel Parmense e nel Piacentino - conferma Bonaccini - I quantitativi di pioggia molto consistenti, con forti rovesci temporaleschi a partire dall'Appennino, hanno determinato frane diffuse e corsi d'acqua in crescita»

Campania

Anche in Campania, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo che è già partito oggi - 30 ottobre - e che proseguirà fino alle 20 di domani su tutto il territorio ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro).

Previsti rovesc e venti forti con alcune raffiche provenienti da sud-es, con conseguente mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da un'evoluzione molto rapida e potranno accompagnarsi a fulmini e grandine. Perticolare attenzione anche al rischio idrogeologico: possibili allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Non esclusa anche la possibile caduta massi e frane.

Liguria

L'Arpal ha prolungato in Liguria l'allerta arancione fino alla giornata di domani, almeno per quanto riguarda il Centro Levante della Regione. A Genova e dintorni terminerà invece alla mezzanotte di oggi, ma sarà seguita da un'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina. Sui bacini medi e grandi, invece, l'allerta arancione si protrarrà fino alle 6 del mattino per poi diventare gialla. Sui versanti padani di Levante l'allerta arancione terminerà a mezzanotte di oggi, seguita dall'allerta gialla fino alle 8 di domani, 31 ottobre.

Friuli Venezia Giulia, piogge intense e mareggiate

Allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia per la giornata di lunedì 30 e fino a martedì 31 ottobre, estesa a tutta la regione ad esclusione del capoluogo Trieste. Previste mareggiate e acqua alta lungo tutta la fascia litoranea, con piogge diffuse localmente intense o abbondanti, oltre a temporali e vento forte.

I rovesci cadranno inizialmente lungo la costa per estendersi nel corso della giornata verso l'interno della Regione. All'avanzare del pomeriggio di oggi la situazione è destinata a peggiorare e in serata lo Scirocco lungo la costa dovrebbe intensificarsi. Attese quindi piogge molto intense e vento forte che continueranno anche nella mattina di domani. Soltanto nel pomeriggio di martedì dovrebbe cominciare un miglioramento.

Veneto, allarme 'rosso' in tre bacini idrografici

Per criticità idraulica, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di allarme rossa dalle 14.00 di oggi fino alla mezzanotte di domani nei bacini idrografici dell'Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Pre-allarme (codice arancione) emesso invece per i bacini Adige-Garda Monti Lessini e Basso Brenta-Bacchiglione. Codice giallo infine per il Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige, Basso Piave e Sile.