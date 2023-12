Maltempo, domani allerta meteo in 10 regioni: rischio forti temporali e neve a bassa quota. Le previsioni

Torna il maltempo sull'Italia. La giornata di domani, martedì 5 dicembre 2023, sarà caratterizzata da rovesci e temporali su tutta la penisola, motivo per cui la Protezione civile ha emanato dieci avvisi di allerta meteo. Vediamo ora nello specifico quali saranno le regioni interessate.

Le regioni interessate

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Il Lazio

La Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla per maltempo. Previste sulla regione precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati.

Maltempo, scatta l'allerta meteo nel Lazio per temporali: dove, quando e quanto durerà

La Campania

Anche la Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valido dalle 6 di domani, martedì 5 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 6 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intenso. L' allerta riguarda tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). L'attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli. Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

L'Emilia Romagna

Allerta gialla anche in Emilia Romagna. Durante le prime ore del mattino di martedì 5 dicembre, si prevedono condizioni che potranno dar luogo a locali fenomeni di pioggia che gela, più probabili nei fondovalle del settore appenninico centrale e occidentale. Previste piogge moderate e qualche fiocco di neve anche a bassa quota sull’Emilia. Temperature in lieve locale diminuzione (minime tra zero dell'Emilia occidentale e 5 gradi della Romagna; massime tra 3 gradi delle province emiliane e 6 di quelle romagnole). Venti deboli nord-occidentali, con rinforzi dalla sera sulle province centro-orientali. Mare poco mosso al mattino, con tendenza ad aumento del moto ondoso dal pomeriggio-sera. Emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R., l’Allerta 164/2023 è valida per tutta la giornata di martedì 5 dicembre 2023. L’Allerta Gialla per pioggia che gela interessa sei zone: C1, E1, E2, G1, G2, H1, corrispondenti alle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

La Toscana

In Toscana l'allerta non sarà solo per la pioggia, bensì anche per la neve: per quest'ultima l'allerta scatterà dalla mezzanotte alle 18 di domani, martedi 5 dicembre, su Valle del Reno e Alto Mugello, mentre per il rischio idrogeologico sarà dalle 22 di oggi fino alle 10 di domani sulle aree di Bisenzio, Ombrone Pistoiese e Toscana meridionale. Lo comunica il presidente Eugenio Giani sui social. Quota neve in abbassamento durante la notte con possibili nevicate fino a 300 metri su Valle del Reno e alto Mugello e fino a 500-600 metri sull’alta Lunigiana. Possibili accumuli fino a 10 cm, quota neve in rialzo dal pomeriggio a 700-900 metri.

L'Abruzzo

Allerta meteo anche in Abruzzo. Ad annunciarlo è il Centro Funzionale d’Abruzzo, che ha comunicato che per la giornata domani sono previste criticità ordinarie/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su ABRU-B (Bacino dell'Aterno), ABRU-D1 (Bacino Alto Del Sangro) e ABRU-E (Marsica). Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

La Calabria

Allerta gialla anche in Calabria. Previsti fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare nelle zone tirreniche fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. In particolare, sarà interessato il Versante Tirrenico Settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale e il Versante Tirrenico Meridionale.

La Basilicata

Anche in Basilicata la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo, valido dalle 00:00 alle 23:59 di domani, martedì 5 dicembre. In particolare, le aree interessate saranno Basi A2 (Bacino del Sele), Basi C (Bacini Agri, Sinni) e Basi D (Bacini NoceMercure).

Il Molise

Allerta anche in Molise, dalla mattina di domani e per le successive 18-24 ore. Previste precipitazioni sparse anche con carattere di rovescio o temporale, specie nei territori più occidentali. I fenomeni potranno essere accompagnati temporaneamente da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento. Venti forti da Nord Ovest con temporanei rinforzi fino a burrasca specie sui crinali appenninici e versanti esposti.

La Sicilia

Sicilia, anche qui prevista allerta meteo gialla. Come indicato sul sito della Protezione civile, nel corso della giornata di domani si prevedono precipitazionisparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L'Umbria

Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali anche in Umbria. Già iniziata oggi, l'allerta terminerà alle 00.00 del 6 dicembre. Previste piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione con quantitativi puntualmente moderati. Temperature in sensibile aumento nei valori minimi.