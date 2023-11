Airbnb, sequestrati oltre 779 milioni di euro. «Ha evaso tasse per oltre 3 miliardi in Italia». Cosa succede ora

Airbnb.

Roma, raffica di multe ai B&b: otto su dieci sono irregolari. Evasi 50 milioni di euro

Cosa succede

Nell'indagine della Procura di Milano che ha portato al sequestro preventivo di oltre 779 milioni di euro a Airbnb si ipotizza, in base alle risultanze di verifiche fiscali effettuate dalla Gdf, che la società non abbia versato la cosiddetta "cedolare secca" sui canoni di locazione breve per 3.711.685.297 euro, corrisposti tra il 2017 e il 2021 dagli ospiti delle strutture ricettive.

Cos'è la cedolare secca?

La cedolare secca è una tassazione applicata anche - ma non solo - quando le abitazioni vengono messe in affitto per locazioni brevi e per fini turistico-ricettivi.

Chi ne ha diritto?

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. È la spiegazione dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa sono gli affitti brevi?

Per locazioni brevi, spiega sempre l’Agenzia delle Entrate, si intende «un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Dal 2021 l'applicabilità è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale».