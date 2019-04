Zingaretti presenta i candidati Pd alle Europee: «Parola d'ordine è unità»

Nicola Zingaretti presenta i candidati alle europee della lista di Pd - Siamo Europei e non risparmia attacchi al governo giallo-verde. presenta i candidati alle europee della lista di- Siamo Europei e non risparmia attacchi al governo giallo-verde.

«La nostra lista unitaria è l'unica novità, e la sua parola d'ordine è bellissima: unità», dice. «La lista è composta da donne e uomini diversi, da esperienze civiche, da esperienze diverse, uniti da una idea di futuro». «Molti ci hanno detto se la democrazia e l'Europa sono in pericolo non fate scherzi, combattete uniti».



«Noi siamo l'opposto del governo, con la sua danza macabra sull'Italia: litiga su tutti, e non cambia i problemi del Paese», aggiunge.



«Il 9 maggio è la giornata dell'Europa, e dal 9 all'11 maggio promuoveremo quattro notti bianche per l'Europa, con incontri, dibattiti, concerti, stand eno-gastronomici, iniziative in cinema e teatri, perché arrivi il nostro messaggio plurale, con la differenza tra chi ama l'Italia e chi la vuole sfruttare per i propri interessi», annuncia poi Zingaretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dietro questo simbolo c'è un gruppo di persone che ama l'Italia, non come quelli che non la amano ma la usano», dice il segretario dem.