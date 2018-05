Virginia Raggi: «Roma soffre, ecco il mio patto»

di Simone Canettieri e Ernesto Menicucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto di sera, Palazzo Senatorio, sede del Campidoglio, semideserto. Esce Salvatore Romeo, l’ex segretario della sindaca, quello della foto sul tetto che domina la piazza michelangiolesca («Questa sera sono cotto», e se ne va). Da una stanza, spunta Gianni Lemmetti, l’assessore al Bilancio arrivato in prestito dalla filiale di Livorno. A gentile richiesta tira fuori dalla tasca il cerchio d’oro, simbolo del Signore degli Anelli di tolkeniana memoria, che porta sempre con sé («Ce l’ho dai tempi di Nogarin, porta bene»). Poi entra in una stanza per una riunione notturna. E dopo un po’, nella Sala dell’Orologio, arriva Virginia Raggi. La sindaca del M5S sta per spegnere la seconda candelina alla guida della Capitale. L’appuntamento è per il 19 giugno, due giorni dopo inizierà il processo che la vede imputata per falso. Dicono i suoi collaboratori: «Virginia è tranquilla, andrà bene».Ciò che va male, invece, sembra essere Roma. Gli ultimi quattro giorni sono stati micidiali: una ragazza ha perso la vita, sbalzata dalla moto per colpa di una radice; le immagini del raid dei Casamonica in una bar della periferia di Roma; un bus esploso in Centro e un altro che stava per andare a fuoco proprio ieri a piazza Venezia. A completare questa lunghissima via crucis che vive la Capitale ci sono i rifiuti (presenti ovunque, e non raccolti, fuori dai cassonetti) e la situazione dei trasporti ormai giunti al collasso.«Questa domanda - spiega Raggi con un sorriso a metà tra la sofferenza e la consapevolezza - contiene molte risposte».«Per sconfiggere il clan insieme alla prefettura rafforzeremo la collaborazione con tutte le istituzioni e le forze dell’ordine. Come abbiamo fatto per Ostia: un modello che ha funzionato e che sta dando i primi frutti».«Serve un patto con i cittadini, per ripartire insieme e mettere all’angolo la criminalità».«Noi faremo la nostra parte, ci siamo già messi in moto a Ostia».«Mi sono promessa di avere un approccio pragmatico: domani (oggi-ndr) approveremo in giunta il finanziamento di 200 nuovi autobus. Purtroppo il problema della flotta troppo vecchia, non lo scopriamo ora».«Non sono d’accordo: siamo passati da meno di mille autobus circolanti al giorno a circa 1.350».«A me non risulta».«Sulla percezione negativa, figlia dei problemi, sono d’accordo. Per questo stiamo cercando di lavorare sodo. Ci vuole tempo, i primi risultati sono però vicini».«Voglio rispondere con quello che stiamo facendo: a partire dall’aumento della velocità commerciale degli autobus. Con nuove corsie preferenziali e canli di fluidificazione».«Umanamente non ci sono parole, davvero. Come amministratore, mi sento responsabile h24 di tutto quello che succede a Roma».«C’è un grande lavoro, lo dicono i numeri che abbiamo stanziato in bilancio. Sono tutti aumentati rispetto agli anni precedenti. Parlo dei fondi diretti gestiti dall’amministrazione e di quelli dei municipi. Voglio ricordare che in passato proprio il vostro giornale ha titolato in più di un’occasione ‘asfalto e mazzette’ per raccontare le inchieste sui lavori pubblici. Ecco tutto questo non c’è più».«No, mi sento speranzosa. Stiamo rimettendo in ordine tutto».«Partiamo dai rifiuti: per la prima volta faremo una gara europea per lo smaltimento. Non si era mai fatta. Così finirà davvero per sempre l’era Cerroni. E poi c’è la raccolta differenziata partita in due municipi di Roma che contano 500mila abitanti».«Partirà lunedì con la consegna dei kit a Ostia e a Tor Bella Monaca. Poi passeremo a San Lorenzo e Trastevere».«C’è un aumento esponenziale della loro produzione nell’ultimo trimestre di ben il 20%».«Premesso che non vado a spargere io i rifiuti di notte in giro per la città. Purtroppo gli impianti nel Lazio non sono sufficienti, e così l’Ama sta facendo accordi con altre regioni. Nel frattempo faremo partire impianti che possano dividere la differenziata».«Io voglio la remuntada per Roma».«Il nuovo governo sarà una grande opportunità, dopo due anni di campagna elettorale permanente sulle spalle di Roma e dei romani».«La rivoluzione è nelle concessioni del patrimonio, la rivoluzione è nel fare le gare. Abbiamo riassegnato oltre 1.000 case popolari. Siamo tornati a fare i bandi, ci sono aziende che partecipano alle gare e che ringraziano anche se non vincono».«Lo stiamo già facendo: l’ultimo sgombero c’è stato lo scorso 24 aprile».«Quando mi attaccano per tutto ormai mi metto a ridere».«Le vicende legate alle poltrone non mi hanno mai appassionata».«Io parlo da sindaco del M5S che lavora per mettere in carreggiata una macchina che mi è stata consegnata senza manubrio, ruote, chiavi».«C’è uno spirito importante. Vogliamo tornare a investire. Sabato (domani) sarà il giorno dell’apertura della nuova stazione della Metro C: i romani vogliono che la tratta continui fino alla Farnesina. E vogliono anche la linea D e il prolungamento della linea A».«E’ uno dei tanti progetti, uno dei tanti. Stiamo cambiando davvero, ci vuole tempo».«Mi dispiace adesso devo andare: mi attende una riunione importante».