Password di Stato per accedere ai siti o fare acquisti: polemica per la proposta Pisano

È polemica su alcune dichiarazione del ministro dell'Innovazione, Paola Pisano, a proposito dell'identità digitale. Il Pd chiede un «confronto urgente» in materia con il ministro. Oggi Pisano ha detto a Radio Rai: «Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali e potrebbe essere utilizzata non solo per i servizi digitali della Pubblica amministrazione ma anche per il privato, per esempio i nostri conti in banca, prenotare un'auto in sharing, andare al cinema, comprare su Amazon». E quindi Pisano ha aggiunto: «User e password dovrebbero essere dati dallo Stato perche è lo Stato l'unico soggetto che ha davvero certezza che quello è quel cittadino. Lei, lo sa quanto truffe ci sono sull'identità su internet?».

Dichiarazioni sulle quali l'ex-ministro della Pa, la dem Marianna Madia, ha commentato: «Sono molto perplessa per le posizioni espresse oggi dalla ministra Pisano relative all'identità digitale. Credo occorra un confronto urgente sulle scelte complessive del Governo in materia di digitale e dati. Si tratta di un tema strategico per i diritti dei cittadini, la democrazia e la competitività del Paese. Alcune scelte meritano un approfondimento e un confronto ampio e non possono essere rilasciate ad improvvisazioni estemporanee». E su twitter arriva anche il commento di Filippo Sensi: «A me questa cosa mette i brividi».

In un tweet il ministro Pisano è poi tornata sull'argomento e ha precisato: «Vediamo di sgombrare il campo da ogni equivoco: l'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identificare il cittadino in modo univoco verso lo Stato stesso. In futuro, per aziende e cittadini che lo vorranno, potrebbe essere un ulteriore sistema di autenticazione».

Ultimo aggiornamento: 17:05

