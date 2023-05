Netflix, novità password: abbonamento solo per il nucleo domestico. Per gli altri un costo aggiuntivo. Via anche in Italia

La svolta di Netflix è arrivata: l'account sarà destinato solo a un unico nucleo domestico.

Stop quindi alla condivisione di password come è successo fino ad ora per la piattaforma streaming più importante al mondo. «L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come "Trasferisci profilo" e "Gestisci accessi e dispositivi"» ma chi invece è «un utente extra» dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Lo annuncia Netflix che a partire da oggi inizierà ad inviare una email di spiegazione agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico.

Il tuo account Netflix è per te e per tutte le persone con cui vivi, per questo abbiamo introdotto nuove funzionalità di gestione dell'account anche in Italia. E sì, potrai continuare a guardare Netflix senza problemi anche quando ti trovi in viaggio! https://t.co/ierHalUHIL pic.twitter.com/G6AJ3We9EA — Netflix Italia (@NetflixIT) May 23, 2023

Netflix, cosa cambia ora: stop a condivisione password

«A partire da oggi inizieremo a inviare questa email agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico», è il testo diffuso da Netflix. «L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d'animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix.

L'email agli abbonati

« Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza. Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix:



• Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account.

• Esci dall'account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password.



Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità:

• Trasferisci un profilo.

• Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

• Acquista un utente extra*

• Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel nostro Centro assistenza. Grazie per aver scelto Netflix. Ti siamo riconoscenti per il continuo supporto e non vediamo l'ora di offrirti una selezione sempre più ampia di film e serie TV di qualità.



*Attualmente non disponibile per gli abbonati che pagano attraverso i nostri partner»