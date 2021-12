Sondaggi politici: crescono Pd e FdI (+3%), calano Lega e Movimento 5 stelle

Sondaggi politici - Qual è il consenso dei partiti in questo momento? Pandemia Covid-19 e il prossimo voto per il Quirinale stanno influenzando la popolarità dei partiti? Vediamo cosa dicono i numeri della rilevazione Radar Swg.

Il Pd è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 22,4, con una crescita di quasi 2 punti rispetto allo stesso periodo del 2020.Segue Fdi con il 19,7 ma in crescita addirittura di 3 punti rispetto allo scorso anno.

APPROFONDIMENTI FIRENZE Ovazione e richiesta del “bis” per Mattarella al teatro... IL COLLE Quirinale, la scelta del Presidente sarà fatta da un... I NUMERI Sondaggi politici, Pd primo partito seguito da Fratelli d'Italia.... LO SCENARIO Elezioni Quirinale, Letta apre a Meloni: «Serve un’intesa... IL FOCUS Berlusconi ad Atreju: «Firmo per l'elezione diretta del...

E' quanto emerge da un sondaggio Radar Swg effettuato con il metodo Cami-Cawi-Cati su un campione di 1200 soggetti. Nel sondaggio la Lega si posiziona al terzo posto con il 19,6 per cento, con una perdita di consensi rispetto allo scorso anno quasi del 4 per cento.

Seguono il Movimento 5 stelle con 13,9 e in leggera flessione rispetto al 2020 (-0,5). In crescita Fi che con il 7,4 per cento di consensi recupera oltre un punto percentuale rispetto al 2020.

Forze dell'ordine in testa nella fiducia degli italiani - Le forze dell'ordine sono saldamente in testa, tra le istituzioni, nella fiducia degli italiani con 73 punti, segue il governo con 58, anche se l'effetto Draghi gli ha fatto recuperare ben 17 punti rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dal sondaggio Radar swg compiuto con il metodo Cami-Cawi- Cati su un campione di 800 soggetti. Distanziate seguono le associazioni di categoria ( 41), la magistratura (40), la chiesa (35), i sindacati (20). Fanalino di coda i partiti con 13 punti.