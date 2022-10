«Giorgia è stata generosa con il Cavaliere. Gli ha offerto più di tutti i numeretti e degli algoritmi circolati fino ad oggi». A Villa Grande si sono da poco richiusi i cancelli dietro l’Audi A6 di Giorgia Meloni. Il vertice con il Cavaliere è andato «abbastanza bene» trapela dai suoi. Mentre da FI ci si limita a un «bocche cucite». Che depurato dal linguaggio “contenitivo” tipico in fase di formazione del governo vuole dire che l’accordo nel centrodestra ancora non c’è, o quantomeno che è rimandato. Tutto vero, eccetto che per la presidenza delle Camere. Dopo una lunga giornata, a sera il centrodestra pare chiudere per Ignazio La Russa al Senato e un leghista alla Camera (i principali indiziati restano Riccardo Molinari e Nicola Molteni, ma il Carroccio non esclude sorprese).



Sulla squadra di governo invece la trattativa pare essere ancora in alto mare. «Non tutti hanno capito che l’obiettivo è chiudere presto e continuano a fissarsi sui nomi, specie su uno...» racconta uno dei fedelissimi di Giorgia subito dopo il vertice. Il riferimento a Licia Ronzulli è evidente.



L’OFFERTA

Del resto, a quanto trapela, l’offerta recapitata ieri da Giorgia a Silvio durante il faccia a faccia di un’ora e mezzo tenuto senza Matteo Salvini (incontrato alla Camera) è proprio accantonare o sistemare l’ex infermiera, arginandola con un ministero senza portafogli, oppure destinandole “solo” il ruolo di capogruppo azzurra al Senato. A quel punto la trattativa potrebbe procedere, con 6 ministeri destinati a FI. Quali che siano dipende dalla geometria variabile dell’accordo e dalle appendici che ognuno vorrà considerare al manuale Cencelli. Diventano 5 con due di peso o di più con deleghe minori.



A Berlusconi l’idea non dispiace, ma chiede per i suoi Giustizia e MiSE. Una controproposta che Meloni non apprezza affatto, convinta che mettere la riforma della giustizia e le deleghe televisive in mano al Cav possa creare solo problemi all’esecutivo.



In ogni caso in corsa i nomi che gli azzurri vorrebbero piazzare sono più o meno gli stessi. Tolta la Ronzulli e posto che i ministeri minori sono tutti da spartire, Antonio Tajani pare destinato alla Farnesina (con in alternativa Giampiero Massolo) o allo Sviluppo economico, Anna Maria Bernini all’Istruzione, Alessandro Cattaneo al Turismo (se Ronzulli non dovesse accettare), ed Elisabetta Casellati o Paolo Sisto alla Giustizia. «Liberi di chiedere» spiegano da FdI. Soprattutto quella del Guardasigilli è però una poltrona che Meloni è determinata a tenere per sé, o meglio per l’ex magistrato Carlo Nordio, dato ormai quasi per sicuro.

LA LEGA