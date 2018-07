Spari contro due migranti con una pistola ad aria compressa, indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due colpi di pistola ad aria compressa sono stati esplosi contro altrettanti migranti a Latina, in località Borgo Faiti.L'episodio si è verificato in serata e i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto. A quanto sembra i due, di origine nigeriana, sono stati raggiunti da proiettili di gomma esplosi dall'interno di un'Alfa 155 che ha rallentato nei pressi della fermata dell'autobus.Gli immigrati, di 26 e 19 anni, non hanno subito per fortuna gravi conseguenze. E' intervenuta un'ambulanza dell'Ares 118 che li ha medicati sul posto. Accertamenti in corso, anche attraverso le telecamere della zona, per verificare se è possibile o meno risalire alla targa dell'auto.Al momento nessuna ipotesi è esclusa rispetto al movente del gesto, a partire da quella a sfondo razziale. Nei giorni scorsi un episodio simile si era verificato a Forlì.