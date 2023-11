Soumahoro espulso dalla Camera? Seggio a rischio per «irregolarità sui fondi elettorali». Il deputato: «Sono sereno»

Soumahoro rischia il seggio alla Camera? La Corte di Appello di Bologna ha inviato alla Camera dei Deputati un verbale di segnalazione sul parlamentare Aboubakar Soumahoro, eletto con il centrosinistra nella circoscrizione dell'Emilia-Romagna, rilevando criticità sui contributi ricevuti nella campagna elettorale per le Politiche del 2022.

Soumahoro, la moglie Liliane al gip: «Non ho comprato vestiti e gioielli, non avevo in uso le carte di credito»

Le contestazioni

«Le contestazioni di irregolarità che mi vengono mosse riguardano aspetti meramente formali. I fondi - come previsto dalla legge - sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale. I miei avvocati stanno predisponendo il ricorso contro il provvedimento della Corte d'appello di Bologna, per confutare con precisione gli addebiti che sono stati sollevati nei miei confronti. La Giunta delle Elezioni che è l'organo parlamentare competente, riceverà quanto prima la mia documentazione per fare piena luce su ogni aspetto. Sono sereno, dimostrerò la mia assoluta trasparenza nelle sedi opportune». Lo dichiara il deputato Aboubakar Soumahoro.