I sottosegretari del governo Draghi: 6 Fi, 6 Pd, 9 Lega e 11 M5S. A Gabrielli la delega ai Servizi segreti

Il Consiglio dei ministri è riunito per nominare i sottosegretari del governo Draghi. Il presidente del Consiglio ha scelto dopo le indicazioni dei partiti. Il sottosegretario con delega ai Servizi segreti sarà con ogni probabilità Franco Gabrielli, ora capo della Polizia. Nessun sottosegretario allo Sport: la delega, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos da fonti di governo, resterebbe in capo al premier Mario Draghi.

M5S

La lista targata M5S entrata in Cdm, ieri consegnata da Vito Crimi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli con un elenco di 11 nomi, vede alcune new entry, tra queste le deputate Anna Macina, Barbara Floridia e Dalila Nesci, parlamentare animatrice del think tank Parole Guerriere, ma anche assenze di peso, a partire da quella di Stefano Buffagni, considerato un 'big' del M5S. Tra le conferme, quelle di Carlo Sibilia, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri, Pierpaolo Sileri e Alessandra Todde.

Pd

Sarebbero 6 le caselle assegnate al Pd nella squadra dei sottosegretari, si apprende da fonti parlamentari dem. Una lista che dovrebbe comprendere molte donne. Tra le riconferme ci sarebbero le uscenti Simona Malpezzi, Marina Sereni e Anna Ascani. Ci sarebbe una new entry: la senatrice pugliese Assunta Messina membro della commissione Ambiente di palazzo Madama. Ma come possibile nuovo ingresso circola anche il nome dell'assessore al Bilancio del Lazio, Alessandra Sartore. Sarebbe confermato Enzo Amendola ma in quota 'tecnicì. Ad Italia Viva due le postazioni assegnate con il 'ritornò di Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto.

Forza Italia

A quanto si apprende da fonti parlamentari del centrodestra, la lista di Forza Italia per un posto da sottosegretario sarebbe formata da sei-sette parlamentari. Tra questi, dovrebbero entrare in squadra Deborah Bergamini, Giuseppe Moles, Giorgio Mulè, Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Paolo Sisto e Francesco Battistoni. Dovrebbe essere della partita anche un rappresentante dell'Udc, in pole ci sarebbe la senatrice Paola Binetti.

Lega

Sarebbero nove e non sette i sottosegretari in quota Lega. È quanto trapela da fonti del partito di via Bellerio che esprime soddisfazione perché potrà occuparsi di temi fondamentali: tra gli altri Viminale, Scuola, Infrastrutture, Agricoltura.

