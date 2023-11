Schlein non parteciperà ad Atreju: «Confronto con Meloni e FdI in Parlamento»

Elly Schlein non parteciperà ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia. Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, al Nazareno non sarebbero comunque favorevoli all'idea di una partecipazione della segretaria Pd. «Con Fdi ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio» riferiscono fonti del Nazareno. Si era diffusa oggi la notizia di un invito ad Atreju da parte del premier Giorgia Meloni alla Schlein, che però pare non avere nessuna intenzione di partecipare all'evento.

Donzelli: «Nessun invito, ma porte aperte a tutti»

«Elly Schlein ad Atreju? L'ho appreso dai giornali, non è partito nessun invito, sto gestendo io gli inviti, ciò detto e non mi risulta che sia partito l'invito, Atreju è aperto a tutte le idee politiche». Lo ha detto il deputato e responsabile Organizzativo di FdI Giovanni Donzelli a "Ping Pong" su Radio1 Rai.