Post contro Salvini, il leghista replica al giornalista: «Vergognati, parlare di bambini di sei anni...»

«Su di me dite, scrivete e insultate come volete, sono abituato, ma quando tiri in ballo i bimbi io mi inc... come una bestia e divento cattivo»: Matteo Salvini ha parlato così del post definito «orrendo» su Facebook del giornalista di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo . «Sono felice di rispondere con il Vangelo: amate i vostri nemici e fate del bene a chi vi odia» ha detto intervenendo alla festa provinciale della Lega di Terni , a San Gemini.