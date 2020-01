Salvini rompe il silenzio elettorale: «Mandiamo avviso sfratto a governo»

Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale. «Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i Decreti Sicurezza... #domenicavotoLega». È uno dei messaggi che il leader della Lega, Matteo Salvini, sta pubblicando su Twitter nel giorno del silenzio elettorale. «Prima li mandiamo a casa domenica - scrive Salvini in un altro tweet - e poi andiamo a dare l'avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette».

Borgonzoni, la scheda

Ultimo aggiornamento: 16:46

