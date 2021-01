Renzi in conferenza stampa DIRETTA. Ipotesi dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti

Slitta di mezz'ora la conferenza stampa di Matteo Renzi, quella che dovrebbe sciogliere una volta per tutte le incertezze sul destino del governo Conte. Era prevista alle 17,30, sarà intorno 18. Un ritardo che qualcuno legge come un segnale che si tratta ancora, come un tentativo in extremis di evitare lo strappo definitivo, così come auspicato da Mattarella e come chiesto tanto da Pd quanto da M5S. «Avanti solo con tutta la maggioranza», ha detto il premier dopo aver incontrato il Capo dello Stato il cui appello è stato quello di «uscire subito dall'incertezza».

Quello che sembra scongiurato, quindi, è una nuova maggioranza sostenuta da una truppa di responsabili in grado di sostituire i 18 senatori di Italia Viva, un'ipotesi che non garantirebbe la stabilità necessaria per la fase in cui si trova il Paese e chiesta più volte dal Quirinale. Cosa farà Renzi a questo punto? Andrà dritto e ritirerà le sue ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, aprendo ufficialmente la crisi oppure farà dietrofront, accettando di sedersi a un tavolo per un nuovo patto di legislatura? Certamente, se dovesse prevalere questa seconda ipotesi, Renzi vorrà vedere accolte almeno in parte le sue richieste al governo, tra cui figura il divisivo tema dell'adozione del Mes. Scontato un rimpasto.

