Molise al voto, test per il governo. Affluenza in calo al 15,17%

centrodestra, capitanato da Salvini, la posta in gioco è alta e si parte dalla nuda verità dei numeri del 4 marzo: M5S con il 44.79% e 78 mila voti, Centrodestra 28,9% e 51 mila voti. In mezzo l'incognita del centrosinistra raggruppato ad arrocco che riparte dalla debacle del 18,1% con 31 mila voti mentre nel 2013.



Candidati e risultati. In Molise - 330 mila al voto, ma 78 mila sono residenti all'estero e difficilmente verranno a votare. A contendersi la poltrona di governatore e succedere a Paolo Frattura (Pd) 4 candidati: Greco (M5S), Toma (Centrodestra), Veneziale (Centrosinistra) e Di Giacomo (Casapound). Le regionali passeranno alla storia anche per essere le prime i cui risultati saranno gestiti nella fase ufficiosa dalla Regione stessa con un proprio software e non dalla Prefettura: la sala stampa regionale è già aperta per i circa 100 operatori dell'informazione piombati da tutta Italia a Campobasso nella ex Gil. I primi risultati saranno comunicati dalla regione a partire dalla chiusura dei seggi dopo le 23.00.



Affluenza. Alle ore 12 prima rilevazione dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. I votanti totali delle regionali fu del 61,63%. Stavolta invece si vota in solo giorno. Alle politiche del marzo scorso alle 12.00 l'affluenza era stata del 17,88%, ma i votanti furono il 71,62%. Molto alta l'affluenza a Campobasso con il 20,59%, a Venafro con il 20,79%, Termoli il 18,69%. In ritardo Isernia con il 17,65%.



È S. Martino in Pensilis (Campobasso) il comune molisano dove si sono recati più elettori ai seggi alle ore 12: il 21,65% alle urne nel comune dell'ex sindaco Vittorino Facciolla (Pd) e assessore regionale uscente. Alta l'affluenza anche a S.Giuliano di Puglia, dove nel 2002 il terremoto uccise 27 bambini e una maestra nella scuola del paese: qui forti polemiche per la paventata trasformazione del villaggio dei terremotati in hub per i migranti. Qui elettori al 20,02%. Il comune con meno votanti alle 12 è Duronia (Campobasso), fermo al 4,83%: Duronia è il paese d'origine dell'attore Elio Germano. Sotto la media regionale anche Bagnoli sul Trigno (Isernia), comune dove ieri si era recato in visita Silvio Berlusconi: qui elettori al 13,66%.

