Gesto della pistola verso Giorgia Meloni, il liceo Righi sospenderà lo studente 17enne: «Chiedo scusa»

«Se avessi fatto il gesto del pugno chiuso forse tutto questo casino non sarebbe successo. Mi scuso, ma il dissenso nei confronti di questo governo e di questa classe politica rimane. Manderò alla Meloni una lettera di scuse, ma con saluti antifascisti». Le scuse del 17enne che martedì scorso, durante una visita al Senato con la sua classe, ha allungato il braccio e ha mimato con le mani una pistola in direzione del Premier Giorgia Meloni, non basteranno a evitargli una sanzione disciplinare. Gesto che ha amareggiato molto il presidente del Consiglio perché compiuto «proprio nel giorno dell'anniversario dell'uccisione di Marco Biagi (il giuslavorista assassinato dalle Brigate Rosse nell'attentato del 2002 a Bologna).

Studente mima gesto della pistola contro Meloni in Senato, la premier: «Colpisce avvenga in giorno anniversario Marco Biagi»

Il liceo di via Campania ha mandato una lettera di scuse indirizzate al presidente del Senato Ignazio La Russa. «Assumeremo un provvedimento disciplinare», ha dichiarato la preside, Cinzia Giacomobono dopo il consiglio d'Istituto convocato d'urgenza ieri pomeriggio per discutere del caso.

Lunedì prossimo il consiglio di classe emetterà molto probabilmente la sospensione di 14 giorni (pena massima prima dell'espulsione) per lo studente. Un provvedimento auspicato dal consiglio di classe, ma che non verrebbe accolto favorevolmente dal collettivo Lundus attivo nell'istituto e di cui fa parte il ragazzo. Collettivo che ha già ricevuto pesanti insulti e minacce. Il caso rischia di risvegliare brutti incubi di un passato da tutti ritenuto ormai sepolto.