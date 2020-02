«Anche il bambino migrante vuole ballare al Papeete»: bufera sul Pd Lazio per il tweet anti-Salvini

Pd Lazio nel mirino per un tweet anti-Salvini. «Anche lui vuole ballare al Papeete», recita lo slogan che campeggia su una foto che ritrae un bambino, evidentemente un migrante, aggrappato a una rete di metallo. Gli occhi tristi e lucidi, sullo sfondo le tende del campo profughi dove è bloccato. «Bisogna cambiare i decreti sicurezza, interverremo anche sulle multe alle navi Ong che salvano vite», si legge ancora. Un proprosito che una parte dei follower condivide, ma che viene del tutto offuscato dalla scelta di usare l'immagine di un minore, associandolo o al Papeete.

Una mossa giudicata dai più di pessimo gusto, tanto che il post presto sparisce dal profilo Twitter del Pd Lazio. «No, non vuole ballare al Papeete - recita uno dei commenti più critici che si conclude chiedendo se per caso anche al Pd Lazio abbiano assunto Morisi, ovvero il responsabile della comunicazione di Salvini, la mente dietro la sua "Bestia".



No, non vuole ballare al Papeete. Queste persone si accontenterebbero di ballare al proprio villaggio se avessero di che vivere invece di dover scappare da terroristi a cui NOI vendiamo armi o lavorare in miniere per fornirci materie prime. Cazzo, avete assunto Morisi anche voi?

— Alessia 🇮🇹🐈🌺🌍🇪🇺🕊️🏳️‍🌈#facciamorete (@Alessia69406712) February 12, 2020