L’indice di trasmissione nazionale scende ancora, ma lentamente: l’Rt la settimana scorsa era a 0,85, nel report della cabina di regia atteso per oggi si assesterà tra 0,80 e 0,83. Diminuisce però in modo più deciso l’incidenza, cioè il numero di casi ogni centomila abitanti su base settimanale: nessuna regione sarà sopra al valore di 250 che, già di per sé, farebbe scattare la fascia rossa. Le valutazioni di oggi saranno importanti perché...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati