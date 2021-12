Nuovo decreto, Super Green Pass per musei e palestre dal 10 gennaio. A scuola si torna con la Ffp2: le regole

Per Natale il governo ha varato un nuovo decreto: dl festività. Con i contagi che tornano a salire spinti dalla variante Omicron che fa impennare i numeri (il 28,2 % dei casi secondo i dati Iss), il Consiglio dei Ministri dopo una lunga cabina di regia ha incartato per gli italiani un nuovo pacchetto regole, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. Lo scopo è quello di cercare di arginare i contagi durante il Natale per evitare un'ulteriore stretta. E mentre l'Italia torna tingersi, ma per ora solo di giallo e bianco, tornano le mascherine anche all'aperto anche in zona bianca.

APPROFONDIMENTI LE FAQ Green pass, quanto dura? E dove va esibito? Dalle mascherine alla... ITALIA Mascherine Ffp2 e chirurgiche, le nuove regole e le differenze LE REGOLE Super green pass per chi è esentato dal vaccino: chi... LE MISURE Sci, le nuove regole per gli impianti tra Super Green Pass e... LE REGOLE Super Green pass con due dosi o dopo il booster, cosa si può... IL FOCUS Mascherine Ffp2, dove sono obbligatorie, quanto durano e le... LE REGOLE Nuovo decreto testo integrale pdf, dalle feste (vietate) al Green...

Super Green pass in bar e palestre, mascherine all'aperto. Record di casi: 44mila

Dl festività, le regole

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le novità di questo decreto. Innanzitutto la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi. Il governo Draghi, ha così confezionato la certificazione verde con tanto di scadenza, a breve. A partire dal 1° febbraio 2022 quindi il Green Pass scadrà prima. Il ministero della Salute è al lavoro inoltre per accorciare i tempi della terza dose: tra la seconda e la terza iniezione o booster dovranno passare 4 mesi (e non più 5). Per questa news non abbiamo ancora una data di partenza che sarà decisa da Figliuolo in accordo con le Regioni.

Dal 10 gennaio, musei e palestre con Super Green Pass

Cresce anche la lista nel dl festività dei luoghi in cui è richiesto il Green Pass Rafforzato, cioè la certificazione che si ottiene avendo terminato (con due dosi) il ciclo vaccinale o avendo contratto il Covid. «Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza - si legge sulla Gazzetta Ufficiale - per entrare in musei e luoghi di cultura, palestre e piscine, svolgere allenamenti di sport di squadra, nei centri benessere al chiuso e nei centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), nei centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia), nei parchi tematici e di divertimento, in sale gioco, sale bingo e casinò non sarà più sufficiente il solo tampone. Lo stesso vale per i corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Il decreto prevede un rafforzamento delle misure anti-contagio anche per far visita ai propri cari nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice: potranno entrare solo le persone con Super Green Pass e tampone negativo oppure vaccinati già con la terza dose.

Mascherine Ffp2 e chirurgiche, le nuove regole e le differenze

Mascherine Ffp2 a scuola

Cambiano anche le regole per le mascherine: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso». Così la Gazzetta Ufficiale scrive, e le Ffp2 saranno obbligatorie anche sui mezzi pubblici.