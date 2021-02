Fratelli d'Italia presenta l'ex leghista Vinci a Reggio Emilia: multati tutti per assembramento

È finita in multe per assembramento la conferenza stampa organizzata a Reggio Emilia da Fratelli d'Italia, per presentare il deputato Gianluca Vinci, ex della Lega che ora è passato al partito guidato da Giorgia Meloni. Organizzata questo pomeriggio nella sede di Fdi di via San Zenone, alla conferenza stampa erano presenti, oltre al deputato, anche il coordinatore provinciale Alberto Bizzocchi, il vicecoordinatore regionale Alessandro Aragona, assieme a un paio di giornalisti e qualche militante. «Finita la conferenza stampa - racconta all'AdnKronos Vinci - abbiamo preso due bottiglie per brindare e, visto che la sala era piccola, siamo usciti sul marciapiede e l'abbiamo stappata, così da poter stare distanziati. In tutto saremo stati in otto. Tuttavia sono arrivate tre pattuglie della polizia municipale: una è andata via mentre le altre due, con sei agenti, ci hanno contestato l'assembramento».

Fdi: «Manifestazioni politiche sono consentite»

Sanzioni che però hanno fatto scuotere il capo agli esponenti di Fdi: «Era una via del centro deserta - spiega Vinci -. Le manifestazioni politiche sono consentite, in più c'erano otto persone all'aperto con mascherine. A pochi passi, invece, nel centro pedonalizzato, era pieno di gente». Vinci e colleghi, quindi, si rivolgeranno al prefetto: «Vogliamo spiegare come sono andati i fatti». «Mi chiedo - conclude -, fosse stata una sede del Pd con 100 persone dentro, se avrebbero ricevuto una contestazione di questo tipo».

