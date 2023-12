Mes, maggioranza propone parere contrario alla ratifica: ma Forza Italia si "stacca"

Quando l'orologio è puntato sulle 8.30, a Montecitorio è l'ora del Mes.

Il Mes infatti è il terzo punto all'ordine del giorno dei lavori, ma non è escluso che possa risalire il programma e finire subito nell'emiciclo. A quel punto, il messaggio inviato a Bruxelles sarebbe poco fraintendibile e, all'indomani dell'intesa sul Patto di Stabilità, metterebbe in una posizione scomoda chi - come i ministri Giorgetti e Fitto - lavorano gomito a gomito con la Commissione europeo. Un rischio che merita ulteriori approfondimenti. E, non a caso, a Montecitorio si apre il limbo dell'attesa. I lavori della Bilancio sono momentaneamente sospesi, si aspetta un via libera politico da palazzo Chigi.