Marta Fascina, il nuovo ruolo della "quasi moglie" di Berlusconi: delega totale con il benestare dei figli

Che la figura di Marta Fascina fosse in forte ascesa al'interno dell'universo berlusconiano si era intuito già da tempo. Ma che improvvisamente potesse diventare così centrale, sia nella sfera privata che politica di Silvio Berlusconi, forse non se lo aspettava nemmeno lei. Da quando l'ex premier è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele, è lei a tenere i rapporti con l'esterno, a dare informazioni sulle condizioni di salute del Cav, ma anche a badare agli equilibri interni di Forza Italia. Una sorta di delega totale.

Il nuovo ruolo di Marta Fascina

Il tutto con il placet dei figli di Berlusconi, Piersilvio e Marina in primis, che l'hanno in qualche modo eletta "first lady" di Arcore. Ma anche quello di Antonio Tajani e l'ala governista del partito. Marta Fascina si è così ritrovata a gestire un'enorme mole di contatti, a raccogliere un'eredità pesantissima come può essere quella di Berlusconi.

La trentatreenne di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), ma cresciuta a Portici (Napoli), non è più la ragazzina schiva entrata in Forza Italia nel 2018. Nel partito crescono di numero (e di importanza) le figure vicine alla Fascina, mentre il graduale allontanamento di Licia Ronzulli - ieri anche rimbalzata all'ingresso del San Raffaele - risuona come la benedizione definitiva sul ruolo della fidanzata di Berlusconi. Che lui chiama "moglie".