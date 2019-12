Manovra, la carica all'ultimo emendamento: dai partiti storici al randagismo

di Michele Di Branco

Ogni manovra che si rispetti si porta dietro il classico dei classici: l'assalto alla diligenza. E così il parlamento, o meglio, le commissioni, si trasformano in una specie di Far west nel quale deputati e senatori cercano di infilare nelle pieghe della legge di Bilancio proposte di varia natura. Le ultime 24 ore sono state scoppiettanti, in questo senso. A rubare la scena, in commissione Bilancio del Senato, è comparso l'emendamento di Pd e Leu che propone di concedere 200 mila euro per il 2020 e altrettanti per 2021...