M5S, per le alleanze si guarda alla Lega

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liberi e Uguali è troppo piccola: «Vale solo il 6 per cento», dice Luigi Di Maio. Quindi, glossano i glossatori di ogni sillaba pentastellata, vuol dire che M5S dopo le elezioni non farà alleanza con Grasso, Bersani e D'Alema ma guarda alla Lega con cui molti punti di contatto - vedi l'immigrazione è in Generelo certo muscolarismo securitario - le parentele esistono assai. Ma Matteo Salvini che nessuna alleanza si farà. Roberto Fico, grillino non dimaiano, conferma che nessun rapporto è possibile con il Carroccio. Naturalmente sono tutte chiacchiere a vuoto. Ma la campagna elettorale di questo si nutre. E perciò, sembra interessare, per ora, solo agli addetti ai lavori.