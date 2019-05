Di Maio attacca ancora la Lega: «Province? Chi le vuole trovi un altro alleato. Siri lasci»

Luigi Di Maio torna ad attaccare la Lega durante la presentazione del programma europeo del M5s tornando sul tema delle dimissioni di Siri

Sulla questione morale il M5S non arretra. Comunque si chiami il sottosegretario, da noi le regole si rispettano, che tu sia del Movimento o del partito alleato questo deve essere chiaro», ha detto Di Maio. Che per quanto riguarda le province ribadisce che «sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato».

