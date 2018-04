Salvini rompe gli indugi: «La Lega pronta a governare anche da sola»

di Marco Conti

ROMA «La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione». Matteo Salvini prova a scuotere il dibattito sulla composizione della maggioranza di governo e si propone come premier incaricato che dovrebbe presentarsi in Parlamento ed incassare l’altro fiducia da parte di coloro che non vogliono andare al voto.A chi gli chiede se punta a cercare i voti in parlamento, replica sostenendo che «io non faccio il cercatore d'acqua». Il leader della Lega, in un colpo solo, si libera di Forza Italia ma di fatto propone al M5S di appoggiarlo nella costruzione della maggioranza. Una mossa destinata ad increspare il dibattito in corso in vista delle consultazioni di domani al Quirinale.