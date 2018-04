Salvini: «Figura terza? Perché no». Governo, pronto il preincarico. Mattarella ai partiti: «Realismo»

«Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido perché no. Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente». È una delle risposte date dal leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di uno Speciale elezionì a Telemolise, in riferimento alla possibilità di una figura terza rispetto a Salvini e Di Maio come possibile candidato all'incarico di premier.



«Siamo stati noi a eleggere il primo senatore nero - ha ricordato Salvini - tantissimi immigrati regolari votano Lega e ci dicono mi raccomando non fatene entrare più, perché più ce ne sono, più casino c'è e mettono anche noi, persone perbene, nello stesso pentolone. Penso che l'unico razzismo sia quello della sinistra che sfrutta l'immigrazione per avere nuovi poveri e nuovi schiavi da sfruttare nelle aziende», conclude Matteo Salvini nella sua intervista a Telemolise.

