Governo, su Fb le foto di Conte in vacanza in Marocco nel 2003

Giuseppe Conte in vacanza in Marocco nel 2003: le sue foto sono state postate su facebook da una sua amica, Laura Mirabella, con lui in quell'occasione.







«A New York non so - scrive Laura nel suo post - ma Giuseppe Conte in Marocco c'è stato. In nome di tutti i chilometri percorsi insieme in macchina sulla rossa sabbia del Sahara, pretendo almeno un ministero, anche senza portafoglio».



Le foto ritraggono il futuro presidente del consiglio incaricato in compagnia dei suoi compagni di viaggio di allora: era il capodanno del 2003.

