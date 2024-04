Utero in affitto, Meloni promette: «Diventerà presto reato universale perché è disumano»

Allineata perfettamente con quel che ha detto pochi giorni fa anche Papa Francesco quando ha auspicato che la maternità surrogata venga punita per legge. Anche la premier Meloni la pensa come papa Bergoglio. «Continuo a ritenere l'utero in affitto una pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane.

Transizione demografica, ambiente, futuro".

Maternità surrogata, Meloni: «Non è atto d'amore, è una pratica disumana»

Con la maternità surrogata viene «alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore» ma, ha spiegato la presidente del Consiglio, «nessuno mi può convincere che sia un atto d'amore considerare i figli come un prodotto da banco in un supermercato, non è un atto d'amore trasformare il legittimo desiderio di avere un figlio in un diritto che puoi garantirti con qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo possibile».

«L'utero in affitto è una pratica disumana e sostengo la proposta di legge perché diventi reato universale», ha ribadito la premier.