Fondi russi, Alessandro Di Battista: «Salvini è un bugiardo, sua difesa è ridicola»

«Da qualche giorno non si sta parlando di Ong. Lo show dell'immigrazione dove tutti recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretuttoil bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia- Savoini è ridicola).Fino a quando il diritto ad emigrare verrà considerato più importante del diritto a non emigrare l'impero mediatico-finanziario-liberista trionferà. E morirà l'Africa». Lo scrive Di Battista in un post su Fb in cui cita anche il caso dei fondi russi alla Lega.