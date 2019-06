Paolo Truzzu , secondo i dati del Servizio elettorale Comune, è in vantaggio sulla candidata del Centrosinistra Francesca Ghirra quando sono state scrutinate 155 sezioni su 174. Truzzu è al 50,45%, la Ghirra al 47,49% e il candidato dei 'Verdes' Angelo Cremone al 2,06%. Centrodestra in vantaggio anche per quanto riguarda le liste (152 sezioni scrutinate su 174) con il 52,84%, contro il 45,34% del centrosinistra e l'1,84% dei 'Verdes'.

Con 53 sezioni scrutinate su 53, il candidato del centrodestra Mario Conoci, sarebbe dunque, eletto sindaco (dati ufficiosi diffusi dall'Ufficio elettorale del Comune). Il sindaco uscente del centrosinistra Mario Bruno risulta secondo, terzo Roberto Ferrara (M5S).​

E dopo i primi quattro sindaci eletti grazie al raggiungimento del quorum del 50% dei votanti, anche gli altri cinque aspiranti primi cittadini in corsa in altrettanti piccoli centri della Sardegna dove è stata presentata una sola lista hanno ottenuto l'elezione alla chiusura dei seggi. Si tratta di Clara Michelangeli a Onanì e Paolo Ledda a Sarule, in provincia di Nuoro; Renato Melis a Esterzili, Gianluca Serra a Genoni, nel Sud Sardegna; Emanuele Cauli a Magomadas in provincia di Oristano.



«A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, Tittino Cau. È una grande soddisfazione per il nostro movimento, Illorai è un paese simbolo della nostra azione politica tra la gente in Sardegna: dai 2000 abitanti degli anni 50, ora purtroppo ridotti a 850 residenti, festeggiamo il nostro primo sindaco leghista, Tittino Cau, meccanico e agricoltore. Da Illorai con il nostro nuovo sindaco parte il progetto della Lega contro lo spopolamento dell'Isola, con iniziative concrete che sottoporremo a tutti i sindaci sardi, al nostro Governatore Solinas e al Governo di Roma». Così il segretario regionale leghista della Sardegna e deputato della Lega Eugenio Zoffili.

Ad urne appena chiuse sono stati già quattro i sindaci eletti in Sardegna su 28 amministrazioni al voto. Si tratta di piccoli centri nei quali, già prima della rilevazione dell'affluenza alle 23 si era raggiunto il quorum del 50% utile per eleggere l'unico candidato a primo cittadino del paese. Si tratta dei comuni di Ortueri nel Nuorese (Francesco Carta), Sorradile nell'Oristanese (Pietro Arca) e Illorai (Titino Sebastiano Cau) e Putifigari (Giacomo Contini) nel Sassarese. Complessivamente sono nove le amministrazioni nelle quali era presente una sola lista e un solo aspirante primo cittadino.