Elezioni Europee, risultati definitivi: trionfo Lega, M5S crolla, Pd secondo partito, Fdi avvicina Fi

Elezioni europee, Lega prima nella rossa Umbria. Balzo storico in Toscana: dal 2,6 al 31,5%



«Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione». «Non mi interessa il riequilibrio dei poteri interni» al governo ma «ho il mandato» per lavorare in Europa per migliorare la situazione dei lavoratori italiani, dice.

«Al lavoro. Per l'Italia e per gli italiani. GRAZIE. Di Cuore», twitta pochi minuti prima di presentarsi. E sottolinea alcuni risultati emblematici del Carroccio, come quello di Lampedusa e Riace dove «la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini».





«La prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere» è questa, dice Salvini riferendosi al tema immigrazione. E poi:

«È in arrivo una lettera della commissione Europea sull'economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati».

Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant​e all'indomani dellesi presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce che il governo va avanti.