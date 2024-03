Elezioni Piemonte, Conte: «M5s andrà avanti con suo condidato. Ma il Pd non diventerà un nemico»

Elezioni in Piemonte, il M5s andrà avanti con suo condidato. A confermarlo è stato il presidente del Movimento Giuseppe Conte in diretta su X. «Sul Piemonte è in vista una svolta.

L'intervento

«Dico a Calenda: come si fa a pensare di entrare in coalizione con forze progressiste quando dichiari che vuoi distruggere il M5s, prenderlo a calci, farlo fuori dal sistema politico? Come si fa a fare politica se vuoi distruggere? Ma non ti accorgi che è il tuo stesso modo di fare politica quello che tu condannavi? Cosa vuoi veramente? Aumentare l'astensionismo? Noi a questo modo di fare politica non ci associamo. Prima si trovano i progetti, e poi i candidati più seri. Si può in Basilicata essere indifferenti al problema delle trivellazioni? Si può andare insieme con Calenda che vuole farle?», ha aggiunto Conte.