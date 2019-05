Elezioni europee, disfatta M5S. Di Maio minimizza, Beppe Grillo twitta: «Oggi Radio Maria»

Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 27 maggio 2019



A proposito del governo, Di Maio spiega: «Certo che va avanti, perché continua ad avere ampiamente i numeri e perché c'è ancora tanto da fare. Non cambierà nulla, anzi ripartiamo da oggi. Noi siamo pronti a un tavolo sul salario minimo e la flat tax. Poi il decreto sicurezza con le migliorie apportate e una legge che vincoli il miliardo del reddito agli aiuti alle famiglie». Di Maio chiarisce: «Nessun rimpasto, non avrebbe senso. Quando si rivoterà per le Politiche ne riparleremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA