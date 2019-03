Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto a quello della stessa ora delle precedenti consultazioni del novembre 2013 (24,4%). Ma in quell'occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Oggi invece, le urne si chiuderanno definitivamente alle 23. Nella provincia di Potenza la quota di votanti alle 19 è stata del 37,12%. Leggermente più alta in quella di Matera (39,75%). L'affluenza finale alle precedenti regionali del 2013 era stata del 47,6%.

Sulla scia di Abruzzo e Sardegna e «forte» delle piazze riempite durante la campagna elettorale, il Centrodestra - guidato dall'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi - «sente» di essere vicino a conquistare anche la Regione Basilicata, vittoria che sarebbe anche «storica», considerato che la Regione è da sempre un feudo del centrosinistra. Ad ogni modo, se il Centrodestra vedrà coronati gli sforzi dei suoi leader - Matteo Salvini in primo luogo, ma anche Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono spesi in prima persona in Basilicata - il quadro politico che uscirà dalle regionali lucane dovrà essere studiato per le altre sue caratteristiche. Quale sarà il primo partito in consiglio regionale? Sarà la Lega a fare la parte del leone?



Aria di cauto ottimismo nel quartier generale di Vito Bardi. All'albergo La Primula, alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali, cresce un'aspettativa positiva rispetto alle chance del generale in pensione della Gdf di aggiudicarsi la presidenza lucana, archiviando la lunga egemonia del centrosinistra. Per ora nessuno si sbilancia ufficialmente, ma l'atmosfera è positiva. In ogni caso, il candidato del centrodestra parlerà solo se il risultato sarà chiaro e netto, si è appreso dallo staff di Bardi.



In una regione che «non dimentica» - come avvertiva uno striscione esposto in occasione della prima visita a Potenza del Vicepremier e leader della Lega - un successo «pesante» del partito di Salvini( che oggi ha rotto il silenzio elettorale invitando i lucani a votare per mandare a casa il Pd) vorrebbe dire tanto. Innanzitutto, tonificherebbe la linea del suo leader - già premiato in Abruzzo e Sardegna - e lo lancerebbe verso le elezioni europee del 26 maggio e le regionali in Piemonte da una posizione di forza. E il Centrosinistra? Per la prima volta forse destinato a lasciare le stanze del potere lucano - nonostante il suo candidato governatore, Carlo Trerotola, provenga dalla società civile e non porti il peso delle scelte passate - confida nella sorpresa o cumunque di perdere «bene».



La prima preoccupazione dello schieramento sarà di valutare la forza del Pd: il futuro del maggiore azionista dello schieramento è legato alla percentuale di voti ottenuta. Con un Pd intorno al 20-21 per cento, «digerire» la sconfitta sarà più facile, ma forse non senza ripercussioni sugli equilibri interni: per ricompattarsi e cominciare subito a pensare alla rivincita. Infine, il Movimento 5 stelle. Dato per favorito fin quasi alla fine del 2018, oggi dà l'impressione di essere incappato in una congiuntura astrale sfavorevole. In Basilicata il candidato governatore, Antonio Mattia, e il movimento non hanno quasi sbagliato nulla, né in campagna elettorale né prima. Ma l'entusiasmo e i risultati ottenuti alle politiche del 4 marzo 2018 (otto parlamentari eletti in Basilicata su 13) appaiono lontani.



Cosa ha pesato? È innegabile che l'«effetto De Vito» - cioè l'arresto del presidente del consiglio comunale di Roma - non abbiano giovato ai 5 stelle lucani e al loro programma. È un giudizio sul programma - ambizioso ma franco ( Basilicata «carbon free» in dieci anni) - quello che si attende il quarto candidato governatore, Valerio Tramutoli (La Basilicata Possibile), che spera in un successo oltre le attese. Ma chi spera veramente nel «successo» è la Basilicata, che ha tanti problemi da risolvere. I primi due sono la grave carenza di infrastrutture (poche autostrade, ferrovie insufficienti, senza un aeroporto) e l'inarrestabile spopolamento che mette a rischio il futuro di tanti dei suoi 131 comuni. I diritti di sfruttamento del petrolio della Val d'Agri sono un corroborante indispensabile del bilancio regionale ma aprono il «fronte» della tutela dell'ambiente: vincitori e vinti da domani avranno un duro lavoro da affrontare.

