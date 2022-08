Elezioni 2022, tutti i simboli dei partiti. Pd con la scritta «Italia democratica e progressista»

Il primo step della campagna elettorale agostana sta per consumarsi: domani alle 8 del mattino, inizierà la fila al Viminale per poter depositare i contrassegni dei partiti e dei movimenti che intendono correre alla tornata elettorale del 25 settembre. Una vigilia di Ferragosto inedita per i partiti che fino a domenica 14 alle 16 dovranno 'lottarè per il posto sulla scheda elettorale, lo stesso dell'ordine di deposito.

Sono oltre 20 i simboli già resi noti: per il centrodestra i tre partiti principali Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, con ognuno il suo simbolo, e Noi Moderati, che fonde in sè 'Noi con l'Italia di Maurizio Lupì, Italia al centro di Toti e Coraggio Italia di Brugnaro, con lo scudo crociato della Dc e la scritta Libertas. Tra i contrassegni anche Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci.

Poi Unione Popolare con De Magistris; Referendum e Democrazia di Marco Cappato; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Ovviamente quello del Pd e quello del neonato terzo polo, il patto tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, con i simboli di Azione e Italia Viva nella metà superiore, e il nome di Calenda in basso sopra il nome del gruppo europeo renew europe. Tra i vari movimenti che hanno deciso di presentarsi, quello del medico Panzironi, 'Rivoluzione Sanitarià e 'Per l'Italia con Paragonè del partito Ital Exit.

