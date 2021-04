Draghi ha ascoltato la delegazione della Lega a Palazzo Chigi e poi ha ricordato che il suo è un governo di unità nazionale e che non bisogna farsi dispetti e alimentare polemiche. E' quanto si apprende da alcuni partecipanti all'incontro in cui non si sarebbe parlato degli attacchi a Roberto Speranza.

«Per noi il miglior ristoro è cominciare con delle graduali riaperture che non vuol dire liberi tutti. Ispiriamoci innanzitutto a un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati