Regionali Calabria. Roberto Occhiuto avanti, seguito (a distanza) da Amalia Cecilia Bruni. Queste le stime del voto per l'elezione del nuovo presidente della Regione in base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai.

Calabria, gli exit poll

Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%.